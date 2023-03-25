بوتين: روسيا ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت عن خطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة.

وقال بوتين إن الخطة تأتي ردا على قرار بريطانيا الأسبوع الماضي بتزويد أوكرانيا بطلقات خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب.

وادعت روسيا زوراً أن هذه الطلقات تحتوي على مكونات نووية.

وصرح بوتين في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب منذ فترة طويلة تلك الأسلحة.

أضاف أن بناء منشآت تخزين الأسلحة في بيلاروسيا سيكتمل بحلول الأول من يوليو.

واستخدمت روسيا أراضي بيلاروسيا نقطة انطلاق لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وتحتفظ موسكو ومينسك بعلاقات عسكرية وثيقة.