رئيس البرازيل يرجئ زيارته للصين

أرجأ الرئيس البرازيلي اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي كان من المفترض أن يتوجه إلى الصين لإجراء محادثات مهمة مع نظيره شي جين بينغ، رحلته إلى أجل غير مسمى للتعافي من التهاب رئوي أصيب به كما أعلنت الحكومة السبت.

وكان لولا الذي خلف الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو في مطلع السنة، يأمل في الاستفادة من هذه الرحلة لاستعادة دور بلاده في الدبلوماسية العالمية حيث كان يرتقب أن تركز المباحثات في بكين على تعزيز العلاقات التجارة إلى جانب الحرب في أوكرانيا.

لم يتم تحديد موعد جديد لهذه الزيارة التي سبق أن أرجئت يوما واحدا السبت بسبب "التهاب رئوي طفيف" بحسب مكتبه.

وقالت الطبيبة آنا هيلينا غيرموليو في بيان صادر عن الرئاسة "رغم تحسن وضعه، يوصي الفريق الطبي الرئيس بإرجاء الزيارة إلى الصين".