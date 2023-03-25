الأردن يدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء 1000 وحدة استيطانية

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، اليوم السبت، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي قوله: «النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334».

وأكد الناطق أن «سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية».

وشدد كذلك على أن «الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني».