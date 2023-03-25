مباحثات بين السعودية وسورية لاستئناف الخدمات القنصلية

كشف مصدر في وزارة الخارجية السعودية لقناة «الإخبارية» السعودية الرسمية، عن بدء مباحثات مع وزارة الخارجية السورية، لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية.

وأوضح المصدر تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل إعلام دولية أنه في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سورية حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية. وتأتي المباحثات بين السعودية وسورية في أعقاب اتفاق بين الرياض وطهران، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت سبع سنوات.

وقال محللون إن الزخم الدبلوماسي الذي تولّد في أعقاب الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا الشهر الماضي، قد يعزز علاقات دمشق مع دول المنطقة التي قاومت إصلاح العلاقات بعد مرور أكثر من عقد على بدء النزاع.