محافظ اللاذقية يثمن وقوف الإمارات بجانب سورية

ثمـن المهندس عامر إسماعيل هلال محافظ اللاذقية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة الجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة المتضررين من الكارثة الإنسانية التي ضربت بعض المدن ومنها اللاذقية جراء زلزال السادس من فبراير، مضيفاً أن الإمارات وقفت بجانب الشعب السوري منذ اللحظة الأولى للزلزال وقامت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بإطلاق عملية «الفارس الشهم 2» والتي شملت فرق بحث وإنقاذ وإرسال مساعدات عبر الجو والبحر.

وأكد المحافظ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، خلال زيارته مقر قيادة عملية «الفارس الشهم 2» باللاذقية، العلاقات القوية والأخوية المتجذرة بين الدولتين الشقيقتين، والتي ترجمتها زيارة بشار الأسد الرئيس السوري إلى الإمارات أخيراً.