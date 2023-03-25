زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي يخسر مقعده في البرلمان

خسر راهول غاندي أحد قادة المعارضة البارزين في الهند مقعده البرلماني، بعد أن انتهت محكمة إلى إدانته بالتشهير، على خلفية تصريحات أدلى بها حول لقب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وتم عزله من الهيئة التشريعية، حسبما أفاد بيان صدر عن البرلمان أمس.

أوضح البيان أن راهول غاندي، الذي كان يمثل دائرة انتخابية في ولاية كيرالا، باعتباره عضواً في حزب المؤتمر، تم تجريده من عضويته في مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إدانته في الـ23 من مارس. تنص القواعد المعمول بها في البرلمان الهندي على أن العضو يفقد مقعده إذا دِين في جريمة وحكم عليه بالسجن لمدة عامين أو أكثر. قضت محكمة في مدينة سورات غربي البلاد، الخميس، على غاندي بالسجن لمدة عامين في قضية التشهير.