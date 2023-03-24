حادث مروري في هونغ كونغ يخلف 87 جريحا

اصطدمت أربع حافلات ركاب وشاحنة بالقرب من نفق في هونغ كونغ الجمعة وأصيب نحو 87 شخصًا بينهم أطفال. كانت معظم الإصابات طفيفة.

وقع الحادث بعد ظهر اليوم بالقرب من مدخل نفق على طريق تسيونغ كوان أو في منطقة لام تين السكنية في كولون. قال كبير مفتشي الشرطة لي بوك كيت إن سيارة أجرة قامت ”بتغيير مسارها بلا مبالاة” ولم تتمكن المركبات الأخرى من التوقف في الوقت المناسب، مما تسبب في الاصطدام.

هرع العشرات من رجال الإطفاء والمسعفين والشرطة إلى مكان الحادث. رقد عدة أشخاص على نقالات وشوهد راكب واحد على الأقل يُساعد للخروج من السيارة. تحطمت نافذة على جانب حافلة.

عالج مسعفون بعض الجرحى من بينهم كبار سن في مكان الحادث. شوهدت مجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية جالسين على الطريق وأصيب بعضهم بجروح في اليد.

قال شين تشوين قائد محطة الإطفاء في لام تين، إن فريقه اضطر إلى مساعدة حوالي 240 شخصا على مغادرة المركبات وكانت العملية صعبة بسبب وجود الكثير من الأطفال والركاب المسنين. وقال إن سائق حافلة حوصر أيضا في السيارة.

تضمنت الإصابات في الأساس خدوشا على أيدي الناس وأرجلهم ورؤوسهم ووجوههم، وفقًا لما ذكره وونغ بو-لونغ، قائد مستودع سيارات الإسعاف في لام تين.