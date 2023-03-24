الدول العربية والإسلامية تتوحد تحت هلال واحد

أوضح مدير مركز الفلك الدولي في الإمارات، محمد شوكت، أنه للمرة الأولى منذ 6 سنوات توحدت الدول العربية تحت هلال واحد لشهر مضان الكريم، حيث اتفقت على غرة شهر رمضان 2023 في اليوم ذاته.

وكتب شوكت في تغريدة على "تويتر": "كمراقب لرؤية الهلال وبدايات الأشهر الهجرية، للمرة الأولى منذ 6 سنوات والثانية منذ أكثر من ربع قرن، تبدأ الدول العربية صومها في يوم واحد".

كمراقب لرؤية الهلال وبدايات الأشهر الهجرية، للمرة الأولى منذ 6 سنوات والثانية منذ أكثر من ربع قرن، تبدأ الدول العربية صومها في يوم واحد، وتبدأ كل الدول الإسلامية صومها في يوم واحد ما عدا بنغلادش لأسباب منطقية.#رمضان_2023 pic.twitter.com/ZmxvHKHqiK — محمد شوكت عودة (@OdehAstronomy) March 23, 2023

وعلى صعيد الدول الإسلامية، تابع شوكت قائلاً: "وتبدأ كل الدول الإسلامية صومها في يوم واحد ما عدا بنغلادش لأسباب منطقية".

وكان مركز الفلك الدولي قد أوضح في تغريدة سابقة أن "ظروف الهلال ساعدت على وحدة الأمة، فالرؤية كانت مستحيلة مساء الثلاثاء ولذلك لم توثق أي شهادة برؤية الهلال يومها. والرؤية مساء الأربعاء كانت ممكنة في معظم أرجاء العالم الإسلامي، لذلك شوهد الهلال في جلها".