زلزال جديد يضرب تركيا بقوة 4.7 درجات

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الجمعة ولاية كهرمان مرعش بجنوب تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن الزلزال وقع على عمق 7.34 كيلومتر تحت الأرض، عند الساعة 03.39 بالتوقيت المحلي في منطقة "غوكسون"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتأتي الهزة الأرضية، بعد أخرى بقوة 5.3 درجات ضربت نفس المنطقة ظهر أمس الخميس.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و 7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سورية، تلاهما آلاف الهزات، وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.