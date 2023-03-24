كوريا الجنوبية تتعهد بأن تدفع "بيونغ يانغ" ثمن استفزازاتها

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الجمعة، إنه سيحرص على أن تدفع كوريا الشمالية ثمن ما وصفه بـ"استفزازاتها الطائشة"، بعد ساعات من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت طائرة مسيرة جديدة قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت سطح الماء.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم، أن بيونغ يانغ اختبرت طائرة بدون طيار جديدة قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت الماء يمكن أن تولد أمواج تسونامي إشعاعية، وألقت باللوم على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في إثارة التوترات بالمنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية إن الطائرة المسيرة الكورية الشمالية الجديدة طافت خلال التدريبات تحت الماء على عمق 80 إلى 150 مترا لأكثر من 59 ساعة وانفجرت في المياه قبالة الساحل الشرقي أمس الخميس.

وأضافت الوكالة أن منظومة الطائرات المسيرة تهدف إلى شن هجمات خفية في مياه العدو وتدمير مجموعات هجوم بحرية وموانئ عمليات رئيسية عن طريق إحداث موجة إشعاعية واسعة النطاق من خلال انفجار تحت الماء.

وتابعت: "يمكن نشر طائرة الهجوم النووي المسيرة تحت الماء في أي ساحل أو ميناء أو سحبها بواسطة سفينة سطحية للتشغيل"، مضيفة أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على الاختبار.