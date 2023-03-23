رغم مذكرة الاعتقال بحقه.. جنوب إفريقيا تؤكد دعوة بوتين لقمة "بريكس"

أكدت جمهورية جنوب إفريقيا دعوتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة "بريكس" المزمعة على أراضيها في أغسطس المقبل، رغم مذكرة ما تسمى "المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت وزيرة الخارجية لجمهورية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور للصحافيين، إن "الرئيس بوتين أحد زعماء "بريكس"، وهو مدعو للقمة على الرغم من أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجائية الدولية تثير القلق".

وأضافت: "في وقت سابق أشرت أكثر من مرة إلى المعايير المزدوجة في القضايا الدولية. وهناك عدد كبير من الدول الأخرى المشاركة في نزاعات، ولم تهتم المحكمة الجنائية الدولية بأحد منها".

وأشارت إلى أن هذا الوضع يثير قلقا لأنه يضع صفة المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة عادلة "موضع الشك".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 17 مارس الجاري مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة الضلوع المحتمل في جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

ورفضت روسيا قرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها لا تعترف باختصاص المحكمة.

بدورها، تعتبر جمهورية جنوب إفريقيا واحدة من الدول الـ 123 التي صادقت على "نظام روما الأساسي" للمحكمة، وتعترف باختصاصها.