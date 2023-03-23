رئيس الوزراء الإسباني ينجو من اقتراح بسحب الثقة

رفض مجلس النواب الإسباني، أمس، بأغلبية كبيرة اقتراحاً بسحب الثقة من الحكومة اليسارية قدمه حزب فوكس اليميني المتطرف، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وانضم نائب واحد فقط من حزب المواطنين (ثيودادانوس) المنتمي ليمين الوسط إلى 52 نائباً من حزب فوكس في دعم الاقتراح، بينما صوت 201 نائب ضده في مجلس النواب المكون من 350 مقعداً، وامتنع 91، معظمهم من الحزب الشعبي المحافظ، عن التصويت.

كان حزب فوكس مدركاً أن اقتراحه سيفشل، ومع هذا قرر زعيمه سانتياو أباسكال المضي قدماً في التصويت، ما أحدث انقساماً كبيراً في الحزب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.