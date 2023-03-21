زلزال قوي يضرب باكستان وأفغانستان.. والسكان يفرون من منازلهم

ضرب زلزال قوي باكستان وأفغانستان، اليوم الثلاثاء، وفر سكان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد من منازلهم في حين بدأت الجدران تتأرجح. وشعر الناس بالزلزال في جميع أنحاء باكستان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، يقع على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق بلدة جورم في منطقة هندوكوش بأفغانستان، على عمق أكثر من 295 كلم.