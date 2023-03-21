بالصور.. مراسم استقبال إمبراطورية للرئيس الصيني في الكرملين

عرضت روسيا والصين "صداقتهما غير المحدودة"، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم إمبراطورية مليئة بالأبهة أقيمت في الكرملين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد استضافة الزعيم الصيني شي جين بينغ على عشاء خاص استمر لمدة 4 ساعات ونصف، استقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القصر الإمبراطوري القديم لإجراء محادثات شارك فيها كبار المسؤولين من البلدين.

وسار شي ببطء على الدرج الفخم المكسو بالسجاد الأحمر لقصر الكرملين الكبير بينما كان الحراس يرتدون زياً صمم على طراز القرن التاسع عشر بشكل ملفت للانتباه.

وكان بوتين في انتظار الزعيم الصيني في قاعة سانت جورج، حيث الجدران مغطاة بلوحات من الرخام الأبيض مع نقوش ذهبية لأسماء الوحدات العسكرية والجنود الذين حصلوا على وسام القديس جورج.

ووسط المراسم المليئة بالفخامة الإمبراطورية، دخل الزعيمان إلى غرفة الثريا الضخمة من الجانبين المتقابلين وتصافحا في المنتصف على أنغام النشيدين الوطنيين لروسيا والصين.

ومر الزعيمان أمام مجموعة من المسؤولين الروس والصينيين، وجلسا لإجراء محادثات، وارتدى كل من بوتين وشي بدلة سوداء ورابطة عنق حمراء داكنة.