فرنسا تستنكر تصريحات الوزير الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

استنكرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، التصريحات "غير المسؤولة" لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي قال فيها إنه "لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، وهي التصريحات التي أثارت تنديداً دولياً واسعاً.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "ندعو الأشخاص المُعيّنين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تساهم في تصعيد التوتر".