وفد ألماني: ما يحصل في لبنان كارثة

أعرب وفد من «المنتدى الألماني اللبناني للتعاون والتنمية»، أمس، إحباطه من التطورات الحاصلة في لبنان، واصفاً ما يحصل في لبنان بـ«الكارثة».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفداً من «المنتدى الألماني اللبناني للتعاون والتنمية» برئاسة النائب بول زيمياك، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي. وقال زيمياك، بعد اللقاء: «ما شاهدناه ليس أزمة فحسب، بل كارثة في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وموضوع اللاجئين، ونحن محبطون للتطورات الحاصلة هذه السنة».

وطالب كل الأحزاب السياسية والسياسيين في لبنان بالعمل معاً لإيجاد حلول من أجل الشعب، ومن أجل مستقبل لبنان، مشيراً إلى أن البحث تطرق خلال اللقاء إلى «الأوضاع الحالية في لبنان، والالتزام الألماني بلبنان، الذي هو مهم جداً». وقال: «تحدثنا بالطبع عن أزمة اللاجئين في المنطقة، ويجب أن نعمل أكثر معاً على هذه الموضوعات».