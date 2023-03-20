بوتين: أفريقيا ستصبح أحد قادة النظام العالمي المتعدد الأقطاب

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية وستواصل ذلك.

وقال الرئيس الروسي في المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا - أفريقيا" في موسكو: "أؤكد أن بلادنا تعطي وستواصل إعطاء الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية".

كما شدد على أن هذه هي إحدى الأولويات الثابتة للسياسة الخارجية الروسية.

وأضاف بوتين أن روسيا ستواصل مساعدة أفريقيا في الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة هناك.

ونوه بوتين إلى أنه: "يجري تنفيذ مشاريع استثمارية روسية كبيرة في أفريقيا بمشاركة شركات روسية محلية مثل "روسنفط" و"غازبروم نفط" و"روشيدرو" و"ألروسا" و"لوك أويل" وغيرها الكثير. وسنواصل مساعدة البلدان الأفريقية في مسائل إنتاج الكهرباء".

وأشار بوتين أن روسيا تقدم اليوم تقنيات جديدة صديقة للبيئة في مجال الطاقة النووية.

وقال "روساتوم تقوم بالفعل ببناء محطة للطاقة النووية في مصر. وتخطط لتوسيع مشاركتها في تطوير أنظمة الطاقة الوطنية في القارة الأفريقية".

وأكد بوتين أنه مقتنع بأن إفريقيا ستصبح إحدى الدول الرائدة في تشكيل النظام العالمي.

وأوضح: "إن دول أفريقيا تزيد باستمرار من ثقلها ودورها في الشؤون العالمية. إنها تؤكد نفسها بثقة متزايدة في السياسة والاقتصاد. نحن مقتنعون بأن أفريقيا ستصبح واحدة من قادة النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك جميع الشروط الموضوعية لذلك.

وأضاف بوتين: "على الرغم من أن البلدان الأفريقية لا تزال تمثل 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أننا نلاحظ أن اقتصادات العديد منها تنمو بوتيرة أسرع".