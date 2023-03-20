أوكرانيا تطلب من الرئيس الصيني استخدام نفوذه لوقف الحرب

أعلن الناطق باسم الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن كييف تأمل في أن يستخدم الرئيس الصيني شي جين بينغ نفوذه لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو لوقف الحرب على أوكرانيا.

وقال الناطق أوليغ نيكولينكو بعيد وصول جين بينغ إلى موسكو: "أوكرانيا تتابع عن كثب زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا. نحن نتوقع أن تستخدم بكين نفوذها لكي توقف الحرب ضد أوكرانيا".