نتنياهو للمتظاهرين: لن أقبل بالفوضى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه لن يتم التهاون تجاه العنف والفوضى، وذلك عقب دخول التظاهرات الحاشدة ضد الإصلاحات القضائية المثير للجدل أسبوعها الـ11.

وقال نتنياهو في اجتماعه الوزاري الأسبوعي " لن نقبل بالفوضى".

وأضاف" هؤلاء الأشخاص الذين يدعون لإغلاق الطرق السريعة من أجل الرفض، من أجل الدماء في الشوارع ولمهاجمة الشخصيات العامة. نحن لن نقبل بهذا. لن نقبل بالعنف من أي جانب".

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد قدرت أمس السبت أن ما لا يقل عن 250 ألف شخص خرجوا مجددا للاحتجاج على خطط الحكومة اليمينية، التي وصفها المنتقدون بغير الديمقراطية.

وحذر وزير الدفاع السابق بيني غانتش في تصريحات لقناة كان الإسرائيلية " نحن للأسف ننزلق أكثر فأكثر نحو الحرب الأهلية". وأضاف" نحن نرى العنف في الشوارع، ويمكن أن يتصاعد".

يشار إلى أنه منذ أكثر من شهرين، يتظاهر الإسرائيليون ضد إصلاحات نتنياهو المقترحة، في واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ إسرائيل.