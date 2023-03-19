السعودية تطلق 6 مبادرات جديدة لتعزيز أمنها السيبراني

أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ست مبادرات جديدة في مجال الأمن السيبراني خلال استضافتها النسخة الأولى من حدثها المعلوماتي البارز "الملتقى الوطني للأمن السيبراني" في العاصمة الرياض.

وقال بيان رسمي سعودي اليوم الأحد إن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية، عقدت ملتقاها الذي تم خلاله الكشف عن 6 إطلاقات لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة تحت شعار "الأمن السيبراني دفاع وتمكين وتنمية".

وشملت تلك الإطلاقات خدمات استقصاء التهديدات السيبرانية، وإضافة خدمات جديدة في البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين"، وحزمة التمكن السيبراني، والبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني "آمن" بالشراكة الإستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

يضاف إلى ذلك إطلاق النسخة الثانية من برنامج "سايبرك" لتنمية قطاع الأمن السيبراني، وبرنامج الابتكار في الأمن السيبراني "سايبرك الابتكار" بالتعاون مع شركة "نيوم" والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت".

وتأتي تلك الإطلاقات "ضمن جهود الهيئة الرامية إلى رفع جاهزية الجهات الوطنية للتصدي للمخاطر السيبرانية المتجددة، وتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني، وتحفيز منظومة الصناعة المحلية والابتكار في القطاع".

وتضمن الملتقى 7 جلسات حوارية تناقش أهمية تعزيز تكامل الجهود في منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، ومواجهة تحديات قطاع الأمن السيبراني.