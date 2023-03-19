مندوب روسيا بالأمم المتحدة: المحكمة الجنائية «دُمية في يد الغرب»

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن «المحكمة الجنائية الدولية مستعدة لممارسة العدالة الزائفة باعتبارها دمية في يد الغرب».

وشدد المندوب الروسي، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية، أمس، على أن «هذه المحكمة الدولية المنحازة والمسيّسة وغير كفؤة»، مضيفاً أنها «دُمية في أيدي الغرب الجماعي، ومستعدة دائماً لممارسة العدالة الزائفة بانتظام»، بحسب وصفه.

وأضاف نيبينزيا: «من المثير للسخرية بشكل خاص أن القرارات غير المهمة من الناحية القانونية (مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) تم الإعلان عنها عشية الذكرى الـ20 للغزو الأميركي غير القانوني للعراق، حيث كان للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي، لكنها لم تفعل شيئاً لتقديم الجناة المسؤولين إلى العدالة».

وأشار إلى أن «روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي. وليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على روسيا ومواطنيها. إننا نعتبر أي وثائق صادرة عن هذه الهيئة غير قانونية وباطلة».