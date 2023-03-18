زوج رئيسة وزراء أسكتلندا يستقيل من قيادة الحزب الحاكم

استقال زوج رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورغن من قيادة الحزب الوطني الحاكم السبت بعد جدل حول عدد أعضاء الحزب.

تأتي استقالة بيتر موريل (58 عاما) بعد شهر من استقالة ستورغن المفاجئة من منصبها على رأس الحكومة في أسكتلندا.

وقال موريل "المسؤولية عن ردود الحزب الوطني الأسكتلندي على استفسارات وسائل الإعلام حول عدد أعضائنا تقع على عاتقي بصفتي رئيسا تنفيذيا".

وأضاف "رغم عدم وجود نية للتضليل، إلا أنني أقر بأن هذه كانت النتيجة. لذلك قررت أن أؤكد عزمي على التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي بأثر فوري".

واستقال قبل موريل مسؤول التواصل في الحزب الوطني الأسكتلندي الجمعة بعد أن تبين أنه طُلب منه أن ينفي التقارير التي تفيد بأن الحزب الوطني الأسكتلندي فقد 30 ألف عضو.

اضطر الحزب إلى تأكيد تراجع عدد منتسبيه بعد أن طلب المرشحون الثلاثة المتنافسون لخلافة ستورغن نشر المعلومات.

وأكد الحزب الخميس تراجع عدد أعضائه من 103884 في عام 2021 إلى 72186 في 15 فبراير.