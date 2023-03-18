مباحثات مصرية تركية في القاهرة برئاسة شكري وأوغلو

بدأت اليوم السبت جلسة مباحثات بين الوفدين المصرى والتركي برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد ، عبر حسابه بموقع تويتر اليوم ، إن المباحثات تتناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ووفق المتحدث ، استقبل الوزير شكري وزير خارجية تركيا بمقر وزارة الخارجية في القاهرة وعقدا اجتماعاً ثنائياً مغلقاً.

وكان الوزير أوغلو وصل إلى القاهرة ،اليوم ، على رأس وفد في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات هي الأولى منذ أكثر من 10 أعوام يبحث خلالها ملف العلاقات المصرية .

كان السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية وأعضاء السفارة التركية لدى مصر في استقبال أوغلو بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة .

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد ،أمس الجمعة، إن "زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين".