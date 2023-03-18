مصرع 11 طفلا في انفجار مخلفات ذخيرة بجنوب السودان

لقي 11 طفلا مصرعهم وأصيب آخر في انفجار مخلفات ذخيرة في جمهورية جنوب السودان .

وأفادت ليندا توم المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “ يونيميس”، بأن الحادثة وقعت في قرية نائية بولاية غرب بحر الغزال الواقعة في شمال غربي العاصمة جوبا.

وأوضحت أن حجم هذه المأساة هائل، مشيرة إلى أن المخاطر من انفجار مخلفات الذخيرة لا تزال قائمة، لاسيما في ظل وجود قنابل مطمورة تحت الأرض، تحتاج لإزالتها وتفكيكها خوفا على حياة المدنيين.