الأسد يشترط خروج القوات التركية من سورية لعقد لقاء مع أردوغان

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه لن يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلا إذا سحبت تركيا قواتها من شمال سورية، وفق ما جاء في مقابلة نشرتها وسيلة إعلام روسية أمس.

ونشرت التصريحات غداة لقاء الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتين الساعي لإصلاح العلاقات بين أردوغان والأسد المنقطعة منذ اندلاع الحرب في سورية عام 2011.

وقال الأسد لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية إن «(أي اجتماع) يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية».

وأضاف الرئيس السوري أن على تركيا وقف دعم المجموعات المقاتلة المعارضة التي تسيطر على مناطق شمال سورية، وبعضها يلقى تدريباً ودعماً من تركيا.

وتابع الأسد «هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن عندها أن يكون هناك لقاء بيني وبين أردوغان».

وأضاف متسائلاً «عدا عن ذلك، ما قيمة اللقاء، ولمَ نقوم به إن لم يكن سيحقق نتائج نهائية بالنسبة للحرب في سورية؟».

ومن المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من إيران وروسيا وتركيا وسورية في موسكو الأسبوع الجاري تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية هذه الدول، لكن مصدراً بوزارة الخارجية التركية قال أمس إن الاجتماع، أرجئ لموعد لم يتحدد بعد.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد ذكر الأسبوع الماضي أن نواب وزراء خارجية الدول الأربع سيجتمعون الأسبوع الجاري في موسكو قبل محادثات مقررة بين وزراء الخارجية في وقت لاحق بهدف حل الأزمة في سورية.

من جهة أخرى، أكد الرئيس السوري أن روسيا وسورية تخططان حالياً لإقامة 40 مشروعاً استثمارياً في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط والنقل، والإسكان، وغيرها من المجالات الأخرى المختلفة، مشيراً إلى أن الاتفاقية سيتم توقيعها لاحقاً خلال أسابيع.

وقال في حديث مع وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في سورية قد تكون ضرورية في المستقبل.

وعن دعم الشعب السوري الذي عانى أخيراً من الزلزال المروع، وعن المساعدات الروسية، قال الأسد: «نقلت شكري للرئيس بوتين والحكومة الروسية على مساعداتها، لأن الحكومة الروسية انطلقت بشكل ذاتي منذ الساعات الأولى لمساعدة سورية وشارك الجيش الروسي في عمليات الإنقاذ، ومازالت هذه المساعدات مستمرة».