الكرملين: روسيا لا تشكّل تهديداً لفنلندا والسويد في انضمامهما للناتو

أكّدت روسيا أمس أنها لا تشكّل «تهديداً» لفنلندا والسويد اللتين تعرقل أنقرة انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إن تركيا توصلت إلى قرار بشأن التصديق على طلب هلسنكي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين «ندّدنا مراراً بهذا التوجه حيال انضمام فنلندا والسويد، قلنا مراراً إن روسيا لا تشكّل بأي حال تهديداً لهذين البلدين».

ولفت إلى أن «لا خلاف» بين هذين البلدين وروسيا.

وأضاف بيسكوف «لم يهددونا أبداً، لذلك لا نشكّل تهديداً لهم، ولا يسعنا إلا أن نأسف» لطموحهم بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.