مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص إسرائيلي في جنين

أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل أربعة شبان فلسطينيين اليوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت المصادر إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مدينة جنين وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف ما أسفر عن سقوط القتلى وإصابة نحو 20 بجروح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوة خاصة من جيش الإسرائيلي تسللت وسط جنين، وتحديدا في شارع مكتظ وأعدمت أربعة شبان ثم استقدمت تعزيزات عسكرية إلى المدينة".