الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تنتهك الوضع القائم في المسجد الأقصى بنصب كاميرات

قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية "تنتهك الوضع القائم" في المسجد الأقصى في شرقي القدس بنصب كاميرات مراقبة في ساحات المسجد.

وصرح مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، بأن هذا التطور "يعد أمرا خطيرا واعتداء على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد" بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال الرويضي إن "هذه الإجراءات دليل على أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تدير ظهرها لكل الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وعلى مضيها في برنامجها المتجه للتصعيد في مدينة القدس".

وأضاف "نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد نتيجة لهذه الإجراءات والاعتداءات المستمرة على المسجد".