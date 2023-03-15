إقالة قائد القوات المسلحة الألمانية وتعيين رئيس العمليات الداخلية بديلا

قررت وزارة الدفاع الألمانية إقالة قائد القوات المسلحة في البلاد وتعيين رئيس العمليات الداخلية الحالي بدلا منه.

القائد العسكري البارز الذي يتولى المنصب منذ أبريل 2018، الجنرال أبرهارد زورن سيقال ليحل محله الليفتانت جنرال كارستن بروير الذي عين في أواخر 2021 رئيسا لمجموعة خبراء تقدم استشارة للمسؤولين حول كيفية التعامل مع جائحة كورونا.

ولم تحدد وزارة الدفاع الأربعاء سبب التغيير الذي يأتي فيما تتحرك ألمانيا لتحديث جيشها وتطوير معداتها.

كان الوزير بوريس بيستوريوس قد جلب طاقة جديدة معه للوزارة بعد توليه قبل نحو شهرين عقب استقالة سابقته التي تعرضت للكثير من الانتقاد.

وقال زورن خلال زيارة إلى استونيا الأربعاء إن إقالته "قرار سياسي واضح" وإنه "ليست لديه مشكلة على الإطلاق في ذلك،" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع "عندما تكون هناك بداية جديدة، يصبح من المفيد للغاية البدء بوجوه جديدة." قائد الأركان العسكرية مسؤول عن التخطيط العملي والاستراتيجي وقيادة مهام الجيش وهو أبرز مستشار عسكري للحكومة.

وسيبدأ تولي بروير منصبه من الجمعة.