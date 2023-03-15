القضاء اللبناني يطالب بتوقيف "حاكم مصرف لبنان" رياض سلامة وحجز أملاكه

طالبت وزارة العدل اللبنانية، اليوم الأربعاء، "بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم، وتجميد حساباتهم المصرفية".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، تقدمت بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق".

وأضافت أن "هيئة القضاء طالبت بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه ومساعدته وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم المصرفية".