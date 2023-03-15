وزير الدفاع البريطاني يدعو موسكو لاحترام المجال الجوي الدولي

دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس موسكو إلى احترام المجال الجوي الدولي وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إن روسيا تسببت في تحطم إحدى طائراتها المسيرة في البحر الأسود أمس الثلاثاء.

وقال والاس لوكالة "رويترز": "الأمر المهم هنا هو أن يحترم جميع الأطراف المجال الجوي الدولي وندعو الروس لذلك... قال الأمريكيون إنهم يعتقدون أن ذلك لم يكن مهنيا".

والحادث الذي شمل مقاتلة روسية من طراز (سو-27) وطائرة مسيرة عسكرية أمريكية من طراز (إم.كيو9) هو أول مواجهة مباشرة من نوعها بين القوتين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عام ويهدد بتزايد حدة التوتر بين واشنطن وموسكو.

وقالت روسيا إنها تنظر إلى الحادث باعتباره استفزازا.