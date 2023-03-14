الكرملين: أهدافنا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة العسكرية

نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن موقف كييف يعني أن أهداف روسيا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة العسكرية.

وأضاف بيسكوف: "علينا أن نحقق أهدافنا. وهذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية في الوقت الراهن بسبب الموقف الحالي لنظام كييف".

وألقت موسكو باللوم على كييف في انهيار محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يفكر في أي تسوية سلمية للصراع إلا بعد مغادرة القوات الروسية أراضي بلاده.