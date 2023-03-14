لجنة قانونية تبحث ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران

عقدت اللجنة القانونية المشتركة بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية أعمالها، أمس الإثنين، في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي.

وتم خلال الاجتماع بحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران، والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي.