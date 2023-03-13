البشير يخرج من محبسه للمشاركة في عزاء شقيقه

وثق مقطع فيديو لحظة مغادرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير منزل أسرته بضاحية كافوري شرق الخرطوم بعد تلقيه العزاء في وفاة شقيقه محمد.

وأظهر الفيديو عمر البشير وهو يخرج من المنزل، وسط تهليل وتكبير الحاضرين.

وكان البشير خرج من المستشفى وذهب إلى منزل الأسرة عصر أمس بعد أن منحه قاضي محكمة أحداث يونيو أذنا بذلك. حسب "السودان اليوم".

وتواجد عمر البشير في منزل أسرته نحو ساعتين تلقى خلالهما العزاء في وفاة شقيقه، ثم غادر المنزل عائدا إلى محبسه في مستشفى علياء العسكري.