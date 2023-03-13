مصادر: الرئيس الصيني يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبل

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم السفر إلى العاصمة الروسية موسكو قريباً، وربما الأسبوع المقبل، للقاء نظيره فلاديمير بوتين، وهو موعد أقرب مما كان متوقعاً من قبل.

ويأتي التخطيط للزيارة في وقت عرضت فيه الصين التوسط لإحلال السلام في أوكرانيا.

وأفادت وكالة أنباء تاس الروسية يوم 30 يناير الماضي أن بوتين دعا نظيره الصيني لزيارة روسيا في الربيع. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن زيارة شي لموسكو ربما تكون في أبريل أو أوائل مايو.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق على احتمال أن يزور شي موسكو، كما امتنع الكرملين عن التعقيب، فيما رفضت المصادر المطلعة نشر معلومات عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع.

والتقى شي نظيره الروسي شخصياً 39 مرة منذ توليه الرئاسة، وكان آخرها في سبتمبر الماضي خلال قمة في آسيا الوسطى.