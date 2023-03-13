معارك عنيفة للسيطرة على وسط باخموت في أوكرانيا

أعلنت كلا من القوات الأوكرانية والروسية، اليوم الإثنين، أنّها تخوض "معارك عنيفة" للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ الصيف رغم تكبّدها خسائر فادحة.

وتحوّلت هذه المدينة إلى رمز للمقاومة الأوكرانية في مواجهة الكرملين، بينما تأمل كييف في استنفاد القوات الروسية هناك كي تصبح في وضع يمكّنها من شنّ هجوم مضاد واسع.

ونقل المكتب الإعلامي للجيش الأوكراني عن قائد القوات البرية أولكسندر سيرسكي قوله إنّ "وحدات هجومية تابعة لمجموعة فاغنر الروسية تهاجم من عدّة اتجاهات في محاولة لاختراق دفاع القوات الأوكرانية والتقدّم نحو أحياء الوسط".

وجاء ذلك فيما قال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" الذي يقاتل رجاله على الخطوط الأمامية لهذه المعركة: "كلّما اقتربنا من وسط المدينة كلّما ازدادت المعارك قسوة وكلّما كان هناك استخدام للمدفعية".