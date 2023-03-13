مقتل 22 إرهابياً في عملية نوعية بالعراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أمس، مقتل 22 إرهابياً في عملية نوعية بالأنبار، بينهم قيادات بارزة في تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال رئيس الجهاز عبدالوهاب الساعدي، في مؤتمر صحافي، إن العملية تمت على مرحلتين، الأولى إنزال جوي في منطقة قريبة من تواجد الإرهابيين، والثانية تحرك القوات بشكل سري استمر لست ساعات.

وأضاف أن المنطقة التي كان يتواجد فيها الإرهابيون معقدة ويصعب الوصول إليها، فضلاً عن أن أغلبهم كان يرتدي أحزمة ناسفة، لافتاً إلى أنه عند بدء الاشتباك فجر بعض الإرهابيين أنفسهم، مشيراً إلى أن العملية كانت سرية للغاية ولم يعرف بها سوى خمسة قيادات فقط واشترك بها جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات العراقية.