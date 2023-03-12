كبير الدبلوماسيين الصينيين: نصر للحوار والسلام

قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية هو «نصر للحوار والسلام».

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ، قوله في اختتام الحوار بين المملكة وإيران، إن استئناف العلاقات أنباء طيبة عظيمة في العالم المضطرب حالياً.

وأضاف وانغ، أن جمهورية الصين الشعبية ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة بالعالم.