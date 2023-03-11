فيضانات تجتاح ولاية كوينزلاند الأسترالية والسلطات تجلي العشرات

أجلت خدمات الطوارئ في ولاية كوينزلاند الأسترالية عشرات الأشخاص إلى مناطق آمنة اليوم “السبت” بعد أن اجتاحت فيضانات قياسية ناجمة عن أمطار غزيرة شمال غرب المنطقة.

وقالت الشرطة إنه تم إجلاء 53 شخصا من سكان بلدة بوركيتاون النائية التي تبعد نحو 2115 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من عاصمة الولاية برزبين منذ أن سببت الأمطار الغزيرة فيضانات الأسبوع الماضي.

ولفتت إلى أنها تستعد لإجلاء المزيد من الأشخاص في وقت لاحق، خاصة في ظل توقعات خبراء الأرصاد بأن تبلغ مستويات الأنهار في المنطقة ذروتها غدا الأحد.