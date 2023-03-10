أنور قرقاش: نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران

رحب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأكد أن الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة على موقع "تويتر": "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن. الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع".

نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن. الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 10, 2023