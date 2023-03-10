البيت الأبيض: واشنطن على علم باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.

وقال المتحدث لرويترز "بوجه عام، نرحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. يعد خفض التصعيد والدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الردع من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس جو بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي".

