أردوغان يوقع مرسوماً يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو، وذلك قبل شهر من الموعد المقرر على الرغم من الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي.

وقال أردوغان: "وقعت للتو مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة في 18 يونيو، بتاريخ 14 مايو"، مبيناً أن "الانتخابات ستجري في أول يوم أحد بعد نحو شهرين من الآن".

وأشار إلى "أننا أجرينا تقييما شاملا بخصوص إجراء الانتخابات بالمناطق المنكوبة بالزلزال جنوبي البلاد"، مشددا على أن "حكومتنا استطاعت رفع آثار الزلزال، وستكمل بناء أكثر من 300 ألف منزل خلال عام واحد، وإجراء الانتخابات لن يعرقل ذلك".

وأضاف: "الحكومة بدأت منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال، في عمليات البحث والإنقاذ وتفقد المدن والمناطق المنكوبة"، معتبرا أن "هناك من يحاول استغلال كارثة الزلزال وآثاره، لأغراضٍ سياسية، ولكن ذلك لن يؤثر على إصرارنا وخططنا".