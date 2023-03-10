زلزال جديد يضرب تركيا بقوة 4.8 درجات

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر ولاية قيصري وسط تركيا، اليوم الجمعة.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه كان في منطقة "حجيلر" بقيصري، وفقاً لوكالة الأناضول التركية، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في المنطقة.

يشار إلى أنه في السادس من الشهر الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سورية بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وتسببا في مقتل ما يزيد عن 50 ألف شخص في البلدين.