شاهد ردة فعل نتنياهو على عملية تل أبيب خلال زيارته إيطاليا.. فيديو

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المصدر:
  • سمير سعيد - دبي
التاريخ:

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقاطع فيديو وصور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تلقيه نبأ الهجوم المسلح في تل أبيب من سكرتيره العسكري، وذلك خلال تواجد نتنياهو في كنيس في يهودي في روما خلال زيارته إلى إيطاليا.

وبدت على نتنياهو ملامح الانزعاج، ومن ثم أخبر زوجته سارة بالنبأ لتتبدل ملامحها هي الأخرى.

وألقى نتنياهو كلمة من روما في الكنيس حول حادثة إطلاق النار قال فيها: "أنا متأكد من أن هذه الأمور لن تضعف عزمنا، ونرسل تمنياتنا بالشفاء للجرحى".

 

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