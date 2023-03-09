شاهد ردة فعل نتنياهو على عملية تل أبيب خلال زيارته إيطاليا.. فيديو

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقاطع فيديو وصور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تلقيه نبأ الهجوم المسلح في تل أبيب من سكرتيره العسكري، وذلك خلال تواجد نتنياهو في كنيس في يهودي في روما خلال زيارته إلى إيطاليا.

وبدت على نتنياهو ملامح الانزعاج، ومن ثم أخبر زوجته سارة بالنبأ لتتبدل ملامحها هي الأخرى.

وألقى نتنياهو كلمة من روما في الكنيس حول حادثة إطلاق النار قال فيها: "أنا متأكد من أن هذه الأمور لن تضعف عزمنا، ونرسل تمنياتنا بالشفاء للجرحى".

רה"מ נתניהו מרומא על הירי בדיזינגוף: "בטוח שהדברים האלה לא ירפו את הנחישות שלנו, שולח איחולי החלמה לפצועים"@yanircozin pic.twitter.com/1NZu60Xh3r — גלצ (@GLZRadio) March 9, 2023

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