النيابة المصرية تحقق في حادث تصادم قطار دلتا النيل

قتل أربعة أشخاص وجُرح 23 آخرون في حصيلة نهائية لحادث قطار قليوب في دلتا النيل شمال القاهرة، الذي وقع مساء الثلاثاء، على ما أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس. وكانت الحصيلة الرسمية السابقة أشارت إلى سقوط قتيلين و16 جريحاً.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، نشر على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن «الحصر النهائي لحادث قطار قليوب أسفر عن وفاة أربعة مواطنين، وإصابة 23». وأشار إلى «خروج 11 مصاباً بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية».

وكانت الوزارة أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف ثلاثة مصابين في موقع الحادث، دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.

وكان بيان للهيئة القومية لسكك حديد مصر أفاد بأنه أثناء دخول قطار الركاب إلى محطة قليوب بالقليوبية «تجاوز السائق السيمافور (إحدى وسائل الإشارات) المغلق، واستمر بالمسير، ما أدّى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية».

وأضاف البيان «نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان»، مشير إلى أنّ «الإصابات حدثت لأفراد كانوا موجودين خارج العربة الأولى للقطار، ويستقلّون القطار بين العربة والجرّار».

وقرّر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بحسب بيان رسمي «تشكيل فريق للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب».

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أمس «حصول أسرة كل متوفٍ بسبب الحادث على 100 ألف جنيه (نحو 3254 دولاراً)»، وسيصرف المبلغ نفسه في حالات الإصابة التي قد تتسبب بـ«عجز كلي».