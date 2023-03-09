1100 جندية روسية يشاركن في حرب أوكرانيا

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن عدد النساء المشاركات في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر مع قيادات الجيش الروسي، حيث قال شويغو إن نحو 1100 جندية يشاركن في تلك العمليات، مشيراً إلى حصول ثلثهن على أوسمة حكومية، بحسب قناة «آر تي» الروسية. وأعرب الوزير عن امتنانه لجميع النساء في الجيش الروسي «لخدمتهن الواعية والنهج المهني والمسؤول في الأعمال التي يتم تكليفهن بها»، وتمنى لهن «صحة جيدة ومزاجاً ربيعياً ورفاهية أسرية». وقال شويغو إنه في المجموع، فإن أكثر من 39 ألف امرأة يخدمن في صفوف القوات المسلحة الروسية، ما يقرب من 5000 منهن ضابطات.