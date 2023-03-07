وزارة الصحة الفلسطينية: 6 قتلى بالرصاص الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 6 مواطنين فلسطينيين لقوا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون، أحدهم إصابته خطيرة، برصاص القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام القوات مدينة جنين ومخيمها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "قوات الاحتلال استهدفت بصاروخ أحد المنازل في مخيم جنين، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه، كما نشرت قوات الاحتلال عشرات القناصة على أسطح العمارات التجارية والسكنية في جنين ومخيمها".