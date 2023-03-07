القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً بالرصاص في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر بالرصاص في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن "محمد وائل غزاوي (26 عاماً) استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر في جنين".

وقبلها أعلنت الوزارة عن إصابة خمسة فلسطينيين أحدهم إصابته خطيرة في الصدر ونقلهم إلى مستشفى جنين الحكومي.

في المقابل، قالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إن قوات إسرائيلية داهمت المخيم وقتلت فلسطينياً يشتبه في أنه أطلق النار على شقيقين من مستوطنة يهودية قريبة من بلدة حوارة الأسبوع الماضي.