رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يبدأ أسبوع عمل مزدحم بالمهام الفضائية

بدأ، أمس، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وطاقم (crew-6) وطاقم (crew-5) أسبوع عمل مزدحم في محطة الفضاء الدولية لتنفيذ مختلف الأبحاث وأنشطة زيارة المركبات.

ويحاول أعضاء طاقم سلطان النيادي الجدد التأقلم بسرعة مع الحياة على المدار للتعرف على عمليات محطة الفضاء الدولية وأنظمتها.

ووفقاً لموقع "سبيس ريف"، المعني بأخبار الفضاء، أمضى سلطان النيادي وزملاؤه الثلاثة أمس الاثنين وهم يعملون في تركيب أجهزة جديدة لبيولوجيا الفضاء واستبدال المكونات الإلكترونية، وتحديث إجراءات الطوارئ.

وسيجري سلطان النيادي وفريق (crew-6) في محطة الفضاء الدولية العديد من التجارب العلمية، إضافة إلى أمور أخرى، منها صيانة المحطة وضمان استدامتها، والتعامل مع المحطات الأرضية ومركبات الشحن في المحطة، والسير في الفضاء، والعمل على أمور مختلفة خارج المحطة.

وفي وقت تمتد مهمة فريق سلطان النيادي إلى 6 أشهر، يستعد أربعة من إجمالي رواد الفضاء العاملين في المحطة وعددهم 11، لإكمال المهمة بالعودة إلى الأرض.

وسيعود الطاقم الفضائي سريعاً الى وضعية الأعضاء السبعة في المحطة الدولية عندما ينتهي أربعة من المقيمين فيها من مهمتهم التي بدأت العام الماضي.

وكان الأعضاء الأربعة وهما مهندسا الطيران نيكول مان وجوش كاسادا من ناسا، إضافة الى كويشي وكاتا من وكالة الفضاء اليابانية، وانا كيكانا من وكالة الفضاء الروسية، قد وصلوا الى المحطة في المهمة سبيس اكس (crew-5) في أكتوبر الماضي. وبدأ هؤلاء الأربعة أنشطة التسليم الخاصة بهم. وسيدخلون المحطة كرو دراغون، وينطلقون من القمرة هارموني، باتجاه الأرض وتهبط مركبتهم على ساحل فلوريدا في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً.