شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد واشنطن وسيؤول بعواقب وخيمة

أصدرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تحذيراً جديداً للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهددت البلدين بعواقب وخيمة حال تنفيذهما خطط إجراء مناورات عسكرية مشتركة مقررة الأسبوع المقبل.

وقالت كيم يو جونج إن "كوريا الشمالية تراقب التحركات العسكرية التي لا تهدأ من قبل القوات الأميركية وجيش كوريا الجنوبية".

وأضافت: "بيونغ يانغ على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراء مناسب وسريع وساحق في أي وقت، وفقا لتقديرنا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء.